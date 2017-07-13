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Суд приговорил убийцу Немцова к 20 годам строгого режима

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Заур Дадаев перед началом оглашения приговора в суде 13 июля
© Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

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Четыре соучастника преступления получили сроки от 11 до 19 лет.

Московский окружной военный суд приговорил убийцу оппозиционного политика Бориса Немцова к наказанию в виде 20 лет лишения свободы. Присяжные признали Заура Дадаева виновным, он отправлен в колонию строго режима, сообщает "Интерфакс".

Соучастники преступления получили сроки от 11 до 19 лет: Анзору Губашеву назначено наказание в виде 19 лет, его брату Шадиду Губашеву - 16 лет, Темирлану Эскерханову - 14 лет, Хамзату Бахаеву - 11 лет колонии строгого режима.

Кроме того, все фигуранты дела оштрафованы на 100 тыс. рублей. В срок отбывания наказания им зачтен срок нахождения под стражей в период расследования дела и судебного разбирательства.

Суд квалифицировал действия подсудимых как "убийство по найму из корыстных побуждений", а также как "незаконный оборот оружия организованной группой". При вынесении решения суд учел, что ранее фигуранты ни в чем предосудительном замечены не были, имеют положительные характеристики, а также наличие малолетних детей.

Адвокаты подсудимых уже заявили, что намерены обжаловать приговор, который будет вынесен судом на основании обвинительного вердикта присяжных. Со своей стороны гособвинение в лице прокурора Марии Семененко заявило, что удовлетворено выводами, которые, тщательно изучив все обстоятельства дела, сделали присяжные.

Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в Москве 27 февраля 2015 года. На мосту активисты уже два года поддерживают мемориал, так как власти столицы отказались установить памятную доску на месте убийства. Следственный комитет РФ неоднократно заявил, что закроет дело еще до конца 2015 года.

Убитого политика наградили посмертно Премией свободы. Американская награда вручается за вклад в развитие свободы и демократии. Также Немцов был посмертно удостоен международной премии Жана Рея.

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