Прокуратура потребовала пожизненный срок для предполагаемого убийцы Немцова

Прокурор Мария Семененко запросила пожизненный срок для предполагаемого убийцы политика Бориса Немцова Заура Дадаева. Кроме того, обвинение просит назначить ему штраф в размере 200 тыс. рублей и лишить воинского звания лейтенанта и ордена Мужества, передает «Медиазона».

Сообщникам Дадаева, Анзору Губашеву было запрошено наказание в виде 23 лет лишения свободы, Шадиду Губашеву — 21 год, Темирлану Эскерханову — 19 лет, Хамзату Бахаеву — 17 лет. По мнению обвинения, все подсудимые должны отбывать наказание в колонии строгого режима и выплатить штраф 200 тыс., уточняет РАПСИ.

Ранее 29 июня присяжные признали виновными всех фигурантов дела об убийстве Бориса Немцова. По их мнению, Заур Дадаев и его подельники не заслуживают снисхождения.

Всем пятерым предъявлено обвинение в совершении убийства по найму в составе организованной группы и незаконном приобретении, ношении, перевозке и хранении огнестрельного оружия.

Российский политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. На мосту активисты уже два года поддерживают мемориал, так как власти столицы отказались установить памятную доску на месте убийства.