Присяжные признали виновными всех фигурантов дела об убийстве Бориса Немцова

Коллегия присяжных в Московском окружном военном суде признала виновным в убийстве Бориса Немцова бывшего офицера батальона МВД "Север" Заура Дадаева, передает РАПСИ.

По мнению присяжных, Дадаев виновен и снисхождения не заслуживает.

Присяжные считают доказанным, что Дадаев, действуя согласованно с другими фигурантами уголовного дела, следил и собирал информацию о российском политике, готовился к убийству, а позже непосредственно исполнил задуманное, шесть раз выстрелив в политика из неустановленного огнестрельного оружия.

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Кроме того, Анзора и Шадида Губашевых присяжные также признали виновными и не заслуживающими снисхождения. Эти люди, по версии следствия, следили и собирали информацию о политике.

Присяжные также посчитали виновным Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Также всех подсудимых признали виновными в незаконном обороте оружия.

Всем пятерым предъявлено обвинение в совершении убийства по найму в составе организованной группы и незаконном приобретении, ношении, перевозке и хранении огнестрельного оружия.

Российский политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. На мосту активисты уже два года поддерживают мемориал, так как власти столицы отказались установить памятную доску на месте убийства.