В России изменились правила перевозки детей в автомобилях

Со среды, 12 июля, на территории России начали действовать изменения в Правила дорожного движения, которые правительство утвердило 3 июля.

Теперь детей в возрасте от 7 до 12 лет можно перевозить в автомобиле без детского кресла, пристегнув их ремнями безопасности. Специальное кресло обаятельно лишь в том случае, если ребенок сидит на переднем сиденье.

Кроме того, детей до семи лет нельзя оставлять в машине без присмотра, а тех, кто младше 12 лет, запрещено перевозить на заднем сиденье мотоцикла.

За нарушение требований ПДД будет назначаться административный штраф в размере 3 тыс. рублей.