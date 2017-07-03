Медведев запретил оставлять дошкольников в машине без присмотра взрослых

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление №761 о внесении изменений в правила дорожного движения (ПДД). Теперь детей дошкольного возраста запрещено оставлять в автомобилях во время стоянки без надзора взрослых.

Также изменения коснулись ограничения на перевозку детей в автомобилях. Теперь делать это можно либо с помощью детских удерживающих устройств, либо с помощью установленных на автомобиле ремней безопасности.

В прошлой версии правил говорилось о том, что перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах могла осуществляться также при помощи «иных средств», которые позволяли пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности.

В правительстве сообщают, что проверки показали небезопасность таких перевозок. «Другие средства с высокой вероятностью усугубляют последствия дорожно-транспортного происшествия по сравнению с ремнями безопасности, используемыми для фиксации ребенка без дополнительных приспособлений», - говорится в пояснительной записке к внесенным изменениям в ПДД.

О необходимости запретить оставлять детей в машине без присмотра взрослых правозащитники говорили с 2015 года. В том году произошло несколько случаев, когда дети до семи лет оставались одни в автомобилях, которые увозили эвакуаторы. Кроме того,подобные изменения призваны не допустить, чтобы дети перегрелись или замерзли в запертом автомобиле или испугались, оставшись в одиночестве.