Коммунальшики Петербурга готовятся к ливням

Дорожники Северной столицы готовятся к предстоящим ливням и формируют аварийные бригады, сообщают в комитет по благоустройству.

Коммунальщики будут вести мониторинг водоотводных устройств, а также убирать обнаруженный на объектах мусор, который может помешать стоку воды. «При застоях воды специалистам дорожных предприятий поручено принять меры и оперативно направлять информацию в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», - уточняют в комитете.

В среду, 12 июня в Петербурге ожидается сильный дождь. Спасатели рекомендуют воздержитесь от поездок по городу, а оставаться в квартире или на работе.



