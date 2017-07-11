На Петербург 12 июля обрушится сильный дождь. Об этом предупреждает городское управление МЧС. Спасатели рекомендуют воздержитесь от поездок по городу, а оставаться в квартире или на работе.

"Если сильный дождь застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления", - говорится в сообщении МЧС.

Если же здание, в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность. Если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на вышерасположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в дежурную службу МЧС по телефону 101 или по единому номеру экстренных служб 112.

"Если сильный дождь застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите сильный дождь. В случаи стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание", - также советуют спасатели.