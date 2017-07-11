В суде отрицают обращение ФСИН с просьбой посадить Навального

В Симоновском районном суде Москвы нет официального обращения от ФСИН с требованием заменить политику Алексею Навальному условный срок на реальный, сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее о том, что ФСИН вновь попросила отправить Навального в колонию, заявлял пресс-секретарь Симоновского суда Москвы Виктор Васильев. По его словам, в суд поступило заявление об отмене условного осуждения Навальному с направлением в исправительную колонию С каким именно уголовным делом связано ходатайство, не сообщается.

Сам оппозиционер о намерениях службы, судя по записи в его блоге, узнал из СМИ.

«О, новости пришли. Меня снова хотят посадить… Не сомневался. А что еще им делать с людьми, говорящими правду. Сажать и бесконечно угрожать посадкой», — написал Навальный, также уточнив, что относится к требованиям ФСИН спокойно и не меняет своих планов.

Прежде ФСИН уже дважды просила суд отправить Навального в колонию за нарушение требований условного наказания: в 2015 году по первому делу «Кировлеса», а в 2016 году по делу «Ив Роше». Оба раза суды отказывали ФСИН.

В мае 2017 года вступил в силу приговор Навальному по итогам повторного рассмотрения дела «Кировлеса», ему дали пять лет условно. В пятницу, 7 июля, Навальный вышел из спецприемника после 25 суток ареста после акций протеста против коррупции.