Чиновники открестились от ответственности за беспризорный и грязный переход на «Удельной»

Лужи, мусор, частичное отсутствие освещение – именно таким подземный переход на железнодорожной станции «Удельная» ежедневно видят горожане. Ответственность за неопрятный вид перехода не хочет брать на себя ни одно ведомство.

Город не в ответе

Контракт на постройку подземного пешеходного перехода на «Удельной» в 2015 году Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор, входит в структуру Минтранса РФ) заключило с единственным подавшим заявку генподрядчиком - «С энд П+» (в настоящий момент компания называется ООО «Строительная компания „Русский трест“»). Стоимость договора на разработку рабочей документации и строительство объекта – 134,1 млн рублей.

«Санкт-Петербург.ру» предполагал, что официально подземный переход может быть еще не достроен, ведь по документу дата исполнения контракта наступит лишь 31 декабря этого года. При этом переход открылся в конце прошлого года и достаточно быстро покрылся мусором, который, по всей видимости, никто не убирал.

Однако разрешение на эксплуатацию перехода было выдано еще в конце марта этого года – спустя три месяца после того, как им, ни о чем не подозревая, стали пользоваться тысячи горожан.

При этом в администрации Выборгского района «Санкт-Петербург.ру» сообщили, что переход под железнодорожными путями на «Удельной» на баланс Петербурга не передан, а это значит, что тратить средства на его содержание город не имеет право. «На сегодняшний день Федеральным агентством железнодорожного транспорта ведется работа по передаче объекта в федеральную собственность», - добавили в администрации района.

На каком этапе находится эта передача – федеральное агентство не ответило, но руководство Выборгского района заверило «Санкт-Петерубрг.ру» в том, что попросило Росжелдор на время процесса передачи перехода внимательнее следить за его чистотой.

Фото: Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"

Не смогли внести ясности в вопрос и в КРТИ - комитете, который отвечает за всю транспортную инфраструктуру города, - лишь уточнили, что переходом не занимаются, и посоветовали обратиться в другие более компетентные по данному вопросу организации.

«Все претензии – к генподрядчику»

Что касается качества строительства перехода, то все недочеты должна устранять компания «Русский трест», которая является генподрядчиком строительства пешеходного тоннеля, сообщили «Санкт-Петербург.ру» в Единой группе заказчика Федерального агентства железнодорожного транспорта.

Там же, наконец, пояснили, что помимо передачи в федеральную собственность, в настоящий момент пешеходный тоннель на «Удельной» передают «Мостотресту», который и займется его эксплуатацией.

«Санкт-Петербург.ру» поинтересовался у «Мостотреста», готово ли бюджетное учреждение взять под свой контроль объект, который, вероятно, выполнен с недочетами – иначе трудно объяснить постоянное появление луж на тех его участках, которые находятся вдали от ступеней.

В пресс-службе «Мостотреста» сообщили, что еще не получили объект, поэтому не вправе комментировать его состояние до момента начала его эксплуатации.

Пока же переход не передан никому в ответственность, все претензии по его состоянию могут быть направлены лишь в адрес генподрядчика.

Фото: Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"

Неизменный мусор

Росжелдор, по всей видимости, заинтересован в скорой передаче объекта. Как сообщают читатели «Санкт-Петербург.ру», 16 июня в переходе стало неожиданно чисто – был убран весь мусор. Лужи, конечно же, остались, но упаковки от чипсов, пачки сигарет и окурки – все было убрано.

Именно в этот день, как уточнили в Росжелдоре, проходил комиссионный осмотр тоннеля «с целью передачи его эксплуатирующей организации СПб ГБУ «Мостотрест». О результатах выездной комиссии в Росжелдоре рассказывать не спешат. А чистота в переходе на «Удельной» продлилась недолго.

Уже через три недели, как видно на фото, все вернулось на свои места: ступеньки перехода вновь завалены пустыми бутылками, пакетами и другим мусором. Создается впечатление, что после комиссионного осмотра переход больше не убирали.

Зато, очевидно чувствуя вседозволенность, рядом с «ничейным» переходом развернулась масштабная торговля ягодами и фруктами. Теперь мусор появляется не только в самом тоннеле и на его ступенях, но и рядом с ним.

Фото: Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"

Справедливости ради стоит заметить и положительные изменения: в коридорах для маломобильной категории граждан появилось освещение, которого не было еще месяц назад. При этом лужи стали значительно меньше. Правда, спасибо за это, по всей видимости, стоит сказать не Росжелдору или генподрядчику, а погоде, которая первую неделю июля была не столь дождливой.

Впрочем, как показывает опыт других подземных и наземных переходов, которые так же были открыты еще до ввода в эксплуатацию и до перехода на баланс города, мусор с их территорий после этого никуда не исчезает. В любом случае, найти ответственного за их чистоту порой бывает практически невозможно.