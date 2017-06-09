Бесхозные и недоступные: надземные и подземные переходы как полоса препятствий для петербуржцев

Достроят после

Подземный переход на железнодорожной платформе «Удельная» под Выборгской железнодорожной линией был открыт 31 декабря минувшего года. Но даже после открытия, когда пассажиры ж/д станции уже начали пользоваться переходом, строительные работы продолжились - некоторые лестницы были перегорожены.

О планах строительства такого перехода еще в 2011 году заявлял и. о. замначальника Октябрьской железной дороги Игорь Акобардин. Тогда он сообщал, что финансирование проекта возложено на федеральный бюджет.

Спустя четыре года, в марте 2015-го, Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор, входит в структуру Минтранса РФ) объявило конкурс на его строительство. Проект перехода разработал ОАО «Ленгражданпроект». В ходе его строительства необходимо было не только снести ларьки, но и разобрать часть платформы.

Контракт был заключен с единственным подавшим заявку генподрядчиком «С энд П+» (в настоящий момент компания называется ООО «Строительная компания „Русский трест“»). Стоимость договора на разработку рабочей документации и строительство объекта – 134,1 млн рублей.

Официальная дата завершения исполнения контракта не сентябрь 2016 года и даже не январь нынешнего, а 31 декабря 2017 года. Иными словами, переход был открыт для пассажиров платформы за год до того, как Росжелдор должен принять результаты строительства.

В темноте, да не в обиде

Впрочем, внешний облик перехода и выглядит так, будто его еще только собираются привести в порядок, или, наоборот, уже полгода как забросили и не планируют им заниматься. Портал «Санкт-Петербург.ру» побывал на «Удельной» в начале июня и убедился в плачевном состоянии перехода.

Как можно наблюдать на фото и видео, переход сильно замусорен, создается впечатление, что его очень давно не убирали. При этом путь преграждают лужи, которые неизвестно откуда взялись в центре подземного перехода - вероятно проблемы с гидроизоляцией стен и пола.

Фото: Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"

Особая ситуация с освещением. Те участки перехода, которые и так освещены с улицы, круглосуточно озаряют лампы, вмонтированные в потолок перехода. Но если вы передвигаетесь на инвалидном кресле, везете коляску с ребенком или очень большой багаж, то специальные спуски и подъемы без ступенек вас сильно удивят. Узкие коридоры абсолютно не освещены, а под ногами - глубокие лужи. Преодолеть это расстояние, не споткнувшись или не запачкавшись, маломобильному человеку достаточно трудно.

«То, что мусор не убирают, – это значит, что не передали еще какой-то обслуживающей организации. Явно, что переход не сдан, что кто-то из чиновников его не принял – так как его и нельзя принять в таком состоянии, - поделился с «Санкт-Петербург.ру» руководитель движения «Красивый Петерубрг» Красимир Врански. - Чиновники регулярно делают так, что тот или иной объект еще формально не сдан, но уже активно функционирует. Сперва проходит якобы «официальное открытие», а уже потом доработки, убирают какие-то недочеты».

Бесхозный переход

Если подземный переход действительно еще не находится в чьем бы то ни было ведении, то ответственность в настоящий момент лежит лишь на его генподрядчике. Учитывая нынешнее состояние перехода, нетрудно представить, что кто-нибудь из пассажиров может легко запнуться об мусор, поскользнуться или оступиться в темных коридорах. Тогда ответственность за полученные травмы будет лежать на стройкомпании «Русский трест», которая, как указано в контракте, должна полностью завершить строительство перехода лишь через полгода.

Фото: Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"

Найти других ответственных за этот подземный переход оказывается не так просто. Если в 2011 году заместитель руководителя Октябрьской железной дороги официально говорил о грядущих планах строительства перехода, то теперь ОЖД открещивается от этого проблемного объекта. На запрос о его состоянии железнодорожники ответили: «Октябрьская железная дорога не обслуживает пешеходный тоннель на Удельной», не уточнив, в чьем ведении он находится.

Соответствующий запросы также направлены в КРТИ, Росжелдор и Выборгский район Петербурга.

Смертельный «краб»

Переход на платформе «Удельная» - не единственный подобный бесхозный переход в Петербурге. Некоторые из них уже по нескольку лет открыты для горожано, хотя официально введены в эксплуатацию не были. Самые яркие примеры - два наземных перехода, расположенных на юго-западе города.

Один их них, надземный переход по прозвищу «креветка» близ пересечения проспекта Славы и Белградской улицы, был открыт в ноябре 2013 года без введения в эксплуатацию. С момента, когда по нему начали ходить первые горожане, светофоры были ликвидированы. Другой круглый надземник, который получил прозвище «краб», появился на пересечении проспекта Славы и Будапештской улицы весной 2014 года также без прохождения необходимой проверки.

Переход "краб" Фото: ok-inform.ru

СМИ сообщали, что возможной причиной отказа в необходимом разрешении стала невозможность маломобильных граждан пользоваться переходами. По правилам, которые появились в 2013 году, недопустимо строить надземные переходы, не оборудованные лифтами или подъемниками, которых нет у «краба» и «креветки».

Претензий к этим двум переходам было великое множество. Местные жители жаловались на то, что путь через дорогу по пандусам увеличился в десять раз относительно перехода по ликвидированному светофору. При этом люди вынуждены подниматься на уровень третьего этажа. «Если для молодого здорового человека это приводит лишь к потере времени, то для маломобильных людей – родителей с колясками, маленькими детьми, пожилых людей, людей с травмами и рядом болезней, инвалидов – новые переходы стали почти непреодолимым препятствием», - сообщали горожане.

В случае с «креветкой» Ростехнадзор установил, что в нарушение проектной документации при строительстве моста были изменены характеристики безопасности сооружения, а также не была дана оценка соответствия требованиям безопасности этих изменений, которые влияют на конструктивную надежность и безопасность сооружения. За открытие доступа на «креветку» до получения разрешения на ее эксплуатацию Дирекция транспортного строительства была привлечена к административной ответственности.



Переход "креветка". Фото: Гипростроймост

Помимо многочисленных травм, которые получали те, кто зимой поскальзывались на обледеневших участках открытого перехода, были и трагичные последствия. К примеру, летом 2014 года на перекрестке проспекта Славы и Будапештской улицы, где находится переход по прозвищу «краб», на большой скорости столкнулись автомобили, один из которых в результате аварии вылетел на остановку общественного транспорта, сбив троих пешеходов. Два человека скончались на месте. Такая ситуация не произошла бы, если светофоры продолжили бы работать.

«Ждем перемен»

Официально эти два перехода ввели в эксплуатацию лишь в этом году.

«Это сделали без каких-либо изменений. В свое время КРТИ сообщал, что не может вносить изменения в эти переходы, пока они не в собственности города. Сейчас мы написали обращение вице-губернатору Албину о том, что все – теперь эти переходы переданы Петербургу и теперь их можно реконструировать – ждем изменений. Пока ответ не получен», - сообщил «Санкт-Петербург.ру» редактор сетевого издания «Новости Купчино» Павел Швец.

Редактор «Новостей Купчино» заметил, что после большого общественного негодования город прекратил планировать строить подобные переходы в других местах.

При этом пользователи соцсетей пишут, что официальный ввод в эксплуатацию этих двух переходов принес новые проблемы. «После того, как мост по имени «краб» ввели в эксплуатацию, его перестали убирать? Появилась свалка», - пишет одна из пользователей группы «Новости Купчино» «ВКонтакте».

Таким образом, остается неизвестным, изменится ли что-нибудь с подземным переходом на станции «Удельной» после того, как его строительство будет официально завершено.