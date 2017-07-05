Гранина похоронят на Комаровском кладбище

Писатель и киносценарист Даниил Гранин предположительно будет похоронен на Комаровском кладбище рядом с супругой, передает «Фонтанка».

Об этом изданию сообщили близкие писателя. Дата и время траурной церемонии и гражданской панихиды будут известны позднее.

Почетный гражданин Петербурга скончался прошлой ночью на 99-м году жизни.

После его кончины стало ивзестно, что двухтомное издание произведений Даниила Гранина, которое ушедший писатель успел заверить лично, выйдет в свет в августе. В первом томе будет представлен один из наиболее известных романов Гранина "Искатели", который повествует о судьбе советского учёного, а также повесть "Эта странная жизнь" о выдающемся биологе Александре Любищеве.

Во второй том вошли роман "Иду на грозу" и повесть "Зубр", которую Гранин посвятил ученому-биологу Николаю Тимофееву-Ресовскому.

Гранин прошел всю Великую Отечественную войну и написал «Блокадную книгу» – документальную хронику сложного периода жизни ленинградцев. Писатель был почетным гражданином Петербурга и кавалером ордена Святого апостола Андрея Первозванного