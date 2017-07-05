Скончался писатель Даниил Гранин

В Северной столице ушел из жизни писатель Даниил Гранин, передает Интерфакс.

Ему было 98 лет.

Последние дни Гранин находился в реанимации, а незадолго до смерти его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Информация о дате и месте похорон писателя будет объявлено позже.

Гранин прошел всю Великую Отечественную войну и написал «Блокадную книгу» – документальную хронику сложного периода жизни ленинградцев. Также его перу принадлежат такие известные романы, как «Иду на грозу», «Мой лейтенант» и «Однофамилец».

Писатель был почетным гражданином Петербурга и кавалером ордена Святого апостола Андрея Первозванного

В начале марта Гранин попросил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева сохранить музей в Исаакие. Ранее он встречался по этому поводу с губернатором Георгием Полтавченко.