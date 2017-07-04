Терминалы Райффайзенбанка перестали работать

Терминалы Райффайзенбанка и их банковские отделение временно не работают. Об этом «Санкт-Петербург.ру» сообщили клиенты банка.

В call-центре уточняют, что произошел сбой системы и через 30-40 все будет восстановлено. Причина сбоя не уточняется.

При этом сайт РайффайзенБанка также перестал работать.

Накануне, 3 июля, стало известно, что из-за атаки вируса Petya в Петербурге временно перестал работать офис транспортной компании Maersk.