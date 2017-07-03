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Офис транспортной компании Maersk в Петербурге приостановил работу из-за вируса Petya

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© Фото: sktauto.ru

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Часть грузов не выдаются их владельцам.

Офис крупнейшей транспортной компании Европы Maersk в Северной столице временно приостановил работу. Автоответчик сообщает позвонившим в петербургское представительство компании, что им стоит сделать это в любой другой рабочий день.

Источник «Санкт-Петербург.ру» сообщил о том, что все офисные сотрудники Maersk в Петербурге находятся во временных отпусках. Работа компании парализована из-за атаки вируса Petya, которая в начале прошлой недели обрушилась на несколько крупных компаний в России и Европе.

По информации источника, сейчас в Петербурге Maersk выдает грузы только тем клиентам, которые предъявляют оригинал коносамента – документа, который перевозчик передал грузовладельцу. Весь остальной груз не выдается, так как для этого нет основания  -  телекс-релиз, который подтверждает, что груз может быть получен без предоставления оригинала, пересылается в электронном виде, что в настоящий момент невозможно.

Как стало известно ранее, Maersk сообщила своим клиентам в Петербурге о том, что до понедельника, 3 июля, не сможет предоставлять им информацию об их грузах. При этом в сообщении, которое компания распространила накануне утром, 28 июня, подчеркивается, что находящиеся в море контейнеровозы Maersk Line могут поддерживать связь с другими судами и маневрировать, а экипажам ничто не угрожает.

Вирус Petya не является простым вымогателем — в отличие от своего предшественника WannaCry, он не предусматривает восстановление зараженных файлов, а удаляет их навсегда, делая уплату денежного выкупа бесполезной.

Накануне, 28  июля, специалисты компании-разработчика антивирусного программного обеспечения ESET заявили, что хакеры скомпрометировали бухгалтерское программное обеспечение M.E.Doc, внедрив вредонос в последнее обновление.

Подобным образом заразились компании в странах Европы, Азии, а также в США. Больше всего среди жертв оказалось владельцев компьютеров с Украины и из России.

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