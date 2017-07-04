Госдума в три раза увеличит порог задолженности для запрета на выезд за рубеж

Минимальная сумма долгов, при которой приставы имеют возможность ограничить гражданину России выезд за границу, может увеличиться с 10 тыс. до 30 тыс. рублей, передают Известия со ссылкой на поправки в закон "Об исполнительном производстве".

Они будут рассмотрены в понедельник, 4 июля, на заседании комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству.

При этом порог задолженности может быть увеличен лишь временно. «Если должник в течение двух месяцев не исполнил решение суда, то пристав будет вправе ограничивать его выезд и при долге в 10 тыс. рублей», уточнил изданию член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Зариф Байгускаров.

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Такие изменения не коснутся социально значимых долгов - по алиментам, по возмещению вреда здоровью или вреда в связи со смертью кормильца, а также имущественного и морального ущерба. В таких случаях порог сохранится прежним - 10 тыс. рублей.

Если поправки в закон будут утверждены, то ограничения на выезд будут сниматься в течение суток с момента оплаты долга и появления этой информации в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах. Изменения, по словам Байгускарова, могут вступить в силу уже 1 октября.