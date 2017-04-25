Из-за долгов 12 тыс. петербуржцев не выпустят из страны на майские праздники

По данным Федеральной службы судебных приставов по Петербургу, 12 тысяч петербуржцев не выпустят за пределы России на майские праздники из-за их долгов перед государством.

По данным приставов, такие меры пресечения позволяют возвращать деньги. Общая сумма возвращенных долгов составила более 25 млн рублей.

Чаще всего под ограничение на выезд попадают должники по алиментам, налогам, кредитам и жилищно-коммунальным услугам. В соответствии с законом «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», запрет на выезд за границу может быть вынесен россиянину при задолженности свыше 10 тыс. руб.

Почти две с половиной тыс. петербургских «алиментщиков» по-прежнему не могут расплатиться с долгами, но 80 горожан предпочли выполнить обязательства перед детьми, чтобы вновь отдохнуть за границей.