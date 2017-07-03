Петербургский метрополитен получил первый «зеленый» состав

В петербургскую подземку доставили первый состав зеленого цвета, который будет работать на третьей линии метро.

Первый состав из вагонов моделей 81-722.2/723.2/724.2 прибыл в электродепо «Автово», сообщают пресс-службе метро Петербурга. Новый подвижной состав оборудован современным асинхронным тяговым приводом, который тратит меньше электроэнергии. Салоны вагонов оснащены специальными зонами для маломобильных пассажиров, цифровой информационной системой и другими новыми для петербургского метро технологиями.

Теперь новый состав пройдет приемо-сдаточные испытания и подготовку для выхода на линию с пассажирами. В течение 2017-2018 годов петербургская подземка должна получить в общей сложности 30 шестивагонных составов в зеленом исполнении.

Планируется, что в 2018 году «зеленая» ветка будет обслуживаться только современными составами из вагонов с АТП.

При этом новые составы, которые сейчас курсируют на «красной» ветке периодически дают сбои. Последний такой случай произошел сегодня, 3 июля.