В метро Петербурга вновь сломался «красный» поезд

Поезд «юбилейной» серии не смог довезти пассажиров до конечной станции на «красной ветке» петербургского метро из-за поломки двери.

По словам очевидцев, состав застрял около девяти утра в понедельник, 3 июля, на станции метро «Выборгская». В течение 12-15 минут он стоял на месте, а после пассажиров попросили покинуть вагоны.

В пресс-службе петербургской подземки подтвердили информацию о поломках и то том, что состав ушел в депо без пассажиров. В метрополитене уточнили, что задержка составила всего восемь минут. В настоящий момент движение по линии восстановлено с небольшими интервалами.

В минувшем году «Трансмашхолдинг» предоставил три новые составы «юбилейной» серии для «красной ветки» метро. Кроме того, в рамках контракта для «зеленой» линии он произвел 11 составов, а затем выиграл конкурс на поставку еще 20 для ветки красного цвета.

За последний год в час пик у новых составов минимум семь раз ломались двери. Это связывают с тем, что механизм не выдерживает того, что некоторые пассажиры пытаются остановить закрытие дверей руками.