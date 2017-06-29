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Финал Кубка конфедераций в Петербурге: Полина Гагарина, ночные автобусы и гимн «Зенита»

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© Фото: Газета.ру

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«Санкт-Петербург.ру» расскажет о том, чем порадует Северную столицу финал главного футбольного состязания года.

Песни и танцы

 

В настоящий момент известно, что в финал Кубка конфедераций вышла команда из Чили, которая накануне, 28 июля, по пенальти опередила команду из Португалии. Ее соперник станет известно  вечером в четверг – это станет победитель футбольной битвы Германии и Мексики.

Перед футбольным матчем зрителей ожидает церемония закрытия, которая начнется на стадионе «Зенит-арна» 2 июля в 19:15. При этом зрителей просят прийти заранее – в 17:00 – для комфортного прохождения зоны контроля доступа на арену. Организаторы напоминают об утвержденном перечне предметов, запрещенных к проносу на стадион. Он опубликован на сайте чемпионата. 

Фото: sport-express.ru
 

В шоу будут эпизоды, посвященные главному городу турнира - Петербургу, культуре и искусству Северной столицы, истории Кубка конфедераций, его победителям и нынешним участникам.

Перед собравшимися выступят Полина Гагарина, Егор Крид и DJ Smash.

Хореографами-постановщиками номеров выступили артист петербургского театра «Ленинград-центр» Станислав Литвинов и балерина Вера Арбузова, исполнившая на церемонии открытия сольную партию Жар-Птицы. Темой номеров станут путешествия во времени и по истории Кубка конфедераций.

Автобусы в режиме «нон-стоп»

 

Автобусы Петербурга в этот день приготовились работать «нон-стоп». Сразу 27 городских автобусных маршрутов будут открыты до четырех утра 3 июля. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

В списке маршруты № 2, 13, 21, 39, 40, 57, 86, 92, 93, 106, 114, 115а, 123, 127, 137, 145, 153, 154, 157, 161, 184, 186, 187, 200, 210, 326 и 397.

При этом движение по ночным маршрутам № 1М, 2М, 3М, 4М, 5М, дублирующим ветки петербургского метрополитена, осуществляться не будет.

Фото: m-sokolov.ru
 

Для того, чтобы болельщики смогли посмотреть церемонию закрытия соревнований на «Зенит-арене», в 16:00 начнут движение бесплатные автобусы-шаттлы:

- S2 «Пл. Восстания» - автостанция «Крестовский остров»,

- S3 «ст.м. «Петроградская» - автостанция «Крестовский остров»,

- S4 «ст.м. «Выборгская» - автостанция «Крестовский остров»,

- S6 «ст. метро «Чкаловская» - Спортивная ул.»,

- S10 «Аэропорт «Пулково» - пересечение Северной дороги и ул. Рюхиной».

Автобусы маршрута S1 «Аэропорт «Пулково» - пл. Восстания» вновь будут курсировать в круглосуточном режиме c 05:00 2 июля до 05:00 3 июля. Отправка автобусов от станций метро и аэропорта до Крестовского острова вновь будет осуществляться до начала матча, приостановится на время его проведения (кроме S1) и возобновится после окончания матча (кроме S2).

Дворцовый мост

 

Несмотря на то, что сборная Россия в этом состязании не смогла выйти из группы, в ночь после финала Кубка будет повод порадоваться и петербургским любителям футбола. Дворцовый мост в ночь после финальной игры Кубка разведут под гимн петербургского футбольного клуба «Зенит».

Фото: travelerforever.ru
 

В эту ночь на Дворцовой набережной зазвучат композиции Василия Соловьева-Седого. В сборнике произведений композитора есть «Вечерняя песня» («Слушай, Ленинград»), ставшая основной для гимна клуба «Зенит».

Правда погода в день финала Кубка конфедераций будет не совсем летней. По данным сервиса GisMeteo, вечером ожидается от +16 до +17, возможен небольшой дождь. Ночью осадков не будет, а температура воздуха опустится до +11.

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