Сборная Германии победила Мексику и вышла в финал Кубка конфедераций

Сборная Германии по футболу обыграла команду из Мексики. В воскресенье, 2 июля, в финале Кубка конфедераций она встретистя со сборной Чили.

Встреча, проходившая на Олимпийском стадионе в Сочи, завершилась со счетом 4:1 в пользу немцев.

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Двумя голами отметился Леон Горетцка, по голу забили Тимо Вернер и Амин Юнес. Единственный гол в ворота команды из Германии забил Марко Фабиан.

Накануне, 28 июня, команда из Чили в серии пенальти обыграла португальцев.

Финальный матч пройдет в Петербурге на «Зенит-арене».