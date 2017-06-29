Над небом Петербурга летают истребители (ФОТО)

В четверг, 29 июня, петербуржцы заметили в небе над Северной столицей несколько истребителей. По сообщению очевидцев, они с ревом летели друг за другом, пугая случайных прохожих.

Жители города делятся фотографиями военных самолетов в социальных сетях.

Фото: vk.com/amelia

«Над Витебским вокзалом истребители летают. К чему бы это? Неужели, опять к дождю?» - шутит пользователь «ВКонтакте» ЮлияТоршенко.

Фото: vk.com/id1457047, vk.com/ulkerei

Организаторы Военно-морского салона (МВМС) подтвердили, что воздушные суда принимают участие в Военно-морском салоне на Васильевском острове.

Восьмой МВМС проходит с 28 июня по 2 июля. В рамках салона гости посетят военные корабли России, узнают об их предназначении и особенностях.

На полигоне «Ржевка» для СМИ и официальных иностранных делегаций будут демонстрироваться в действии десять корабельных артиллерийских установок и образцы стрелкового оружия. Кроме того, пройдут две парусные регаты на приз Международного Военно-Морского салона МВМС-2017.