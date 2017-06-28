В Петербурге открывается военно-морской салон

Для участия в Международном Военно-Морском Салоне «МВМС-2017» к берегам Петербурга прибыли экипажи 16 боевых кораблей ВМФ России, сообщают в министерстве обороны.

Корабли будут участвовать в демонстрационной части салона – зрители увидят около 50 кораблей, катеров, а также судов российского вооружения.

Восьмой МВМС пройдет с 28 июня по 2 июля. В рамках салона гости посетят военные корабли России, узнают об их предназначении и особенностях.

На полигоне «Ржевка» для СМИ и официальных иностранных делегаций будут демонстрироваться в действии десять корабельных артиллерийских установок и образцы стрелкового оружия.

Кроме того, пройдут две парусные регаты на приз Международного Военно-Морского салона МВМС-2017.





