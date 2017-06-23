«Обводный канал» открыли после проверки

В Петербурге после проверки открыли станцию метро «Обводный канал».
В пресс-службе петербургской подземки сообщаю, что взрывоопасных предметов не обнаружено.
Станция метро была закрыта на вход и выход 45 минут.
© Фото: irilllonok - LiveJournal
Взрывоопасных предметов не обнаружено.
В Петербурге после проверки открыли станцию метро «Обводный канал».
В пресс-службе петербургской подземки сообщаю, что взрывоопасных предметов не обнаружено.
Станция метро была закрыта на вход и выход 45 минут.
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