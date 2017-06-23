Станцию метро «Обводный канал» закрыли на вход и выход

Станция метро Петербурга «Обводный канал» закрыта на вход ив выход после того, как на платформе найден подозрительный предмет.
В настоящий момент на «Обводном канале» работают сотрудники правоохранительных органов, а поезда проезжают мимо этой станции.
Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 100 человек, из них 16 человек, включая предполагемого смертника, погибли.