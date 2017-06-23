ГАТИ: Большинство фасадов домов на набережных Петербурга находятся в плохом состоянии

Большинство фасадов домов на набережных Петербурга – 85% - находятся в неудовлетворительном состоянии, сообщают в Государственной административно технической инспекции (ГАТИ).

По ифнормации ведомства, за первую половину 2017 года спецгруппа оценила 268 фасадов нежилых зданий, расположенных вдоль рек и каналов. В неудовлетворительном состоянии находятся фасады 210 зданий, из них 148 – это объекты культурного наследия. В ГАТИ уточняют, что стены этих домов немытые и нечищеные, на них облупилась штукатурка и не работают водостоки.

После проверки 203 владельца зданий получили требования устранить эти недостатки и смогли поправить сиутацию. Среди них дом в стиле сталинского классицизма на Вознесенской набережной, 24, а также общественный туалет на Никольской площади, 5 и один из корпусов Апраксина двора на Садовой, 28-30.

Несговорчивые владельцы домов получили 415 дел об административной ответственности с необходимостью выплатить штраф в общем размере более пяти млн рублей.