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Роналдо поселился на Невском проспекте

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© Фото: Associated Press

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Звезда мирового футбола живут в отеле «Коринтия Санкт-Петербург».

Сборная Португалии вместе со своим самым ивзестным игроком Криштиано Роналдо прибыла в Петербурге в четверг, 22 июня, для участия в матче с Новой Зеландией, который пройдет на "Зенит-арене" в субботу, 24  июля.

Футболисты заселились в отель "Коринтия Санкт-Петербург" на Невском, 57. Там они пробудут до субботы 24 июня включительно, передает «Фонтанка».

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В своем первом матче сборная России обыграла Новую Зеландию (2:0), во втором проиграла Португалии (0:1). На данный момент россияне с тремя очками в активе занимают третье место в группе "А", на одно очко отставая от Мексики и Португалии.

Роналду — один из лучший футболистов мира. Трехкратный чемпион Англии (2006/07, 2007/08, 2008/09), двукратный чемпион Испании (2011/12, 2016/17), четырехкратный победитель Лиги чемпионов (2007/08, 2013/14, 2015/16, 2016/17). 

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