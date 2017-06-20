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"Алые паруса" ограничат движение судов по Фонтанке и Зимней Канавке

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© Фото: Spb-Guide.ru

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Центр Петербурга частично начали перекрывать и-за подготовки к "Алым парусам" с вечера 15 июня.

Участки Фонтанки и Зимней канавки закроют для судов из-за подготовки к празднику "Алые паруса", сообщают в КРТИ.

В ночь с 22 на 23 и с 23 на 24 июня года судам нельзя будет пройти по участку Зимней канавки от 2-го Зимнего моста до Эрмитажного моста, а также по участку реки Фонтанки от Пантелеймоновского моста до Прачечного моста.

На обоих участках водные пути закроют 18:30 22 июня до 5 часов 23 июня, а также с 19 часов 23 июня до 5 часов 24 июня. 

Центр Петербурга частично начали перекрывать и-за подготовки к "Алым парусам" с вечера 15 июня. 

С 00:00 20 июня по 14:00 24 июня будет прекращено движение по Троицкому мосту из центра на Петроградскую сторону. Полностью Троицкий мост закроют с 22:50 21 июня до 08:00 22 июня, с 20:30 22 июня до 05:00 23 июня и с 13:30 23 июня до 13:30 24 июня. Кроме того, ограничения коснутся Дворцовой набережной - от Троицкого моста к Дворцовому мосту вводится одностороннее движение с 00:00 19 июня до 05:00 25 июня. 

Как сообщалось ранее, с 17:30 23 июня до 05:00 24 июня для проезда будет закрыта большая часть центра Северной столицы – Невский проспект от Дворцовой площади до набережной реки Мойки, Дворцовый проезд, Миллионная улица, Гороховая улица от Малой Морской до Адмиралтейского прспекта. К 22:30 23 июня ограничения увеличатся и затронут Биржевую площадь, Биржевой мост и другие участки.

Ограничения движения могут быть введены и раньше при условии прибытия большего количества зрителей. Более подробная информация на сайте КРТИ.

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