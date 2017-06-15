Кубок конфедераций и «Алые паруса» ограничат движение транспорта в Петербурге

В Северной столице введены ограничения движения автомобильного транспорта в связи с предстоящим Кубком конфедераций, сообщают в КРТИ.

Так, будут введены ограничения остановки и стоянки на маршрутах движения автобусов-шаттлов, которые доставят участников и зрителей футбольных матчей – это основные магистрали Петроградской стороны и Крестовского острова. Подробная информация доступна по ссылке.

Также за день до матча и в день матча въезд на Крестовский остров будет осуществляться только по пропускам. При этом доступ на Крестовский остров для такси и доставки будет закрыт. Подробнее на сайте КРТИ.

Кроме того, будут действовать ограничения, которые уже введены и будут действовать до 3 июля. Например, одностороннее движение на Кронверкской набережной. Полная информация доступна по ссылке.

Некоторые ограничения будут отменены и введены за день до матча и в день матча. Это: закрытие правых поворотов с Каменноостровского проспекта на Песочную набережную и улицу Профессора Попова, закрытие левого поворота с Тучкова моста и закрытие прямого проезда с Биржевого моста на Зоологический переулок.

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Кроме того, в Приморском районе на весь период Кубка будет изменена схема движения на перекрестке улицы Савушкина и Яхтенной улицы – въезд на Яхтенную улицу от улицы Савушкина к Приморскому проспекту (в сторону нового моста) будет запрещен.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Петербурге и Москве. Петербургская «Зенит-арена» примет четыре матча чемпионата: 17 июня: Россия – Новая Зеландия, 22 июня: Камерун - Австралия, 24 июня: Новая Зеландия – Португалия, а также 2 июля - финал.

Кроме того, ограничения будет введены и в связи с праздником выпускников петербургских школ «Алые паруса».

Так, в период подготовки к мероприятию, начиная с 22:50 15 июня, будет ограничено движение по одной полосе Троицкого моста при движении к Суворовской площади от Каменноостровского проспекта.

С 00.00 20 июня по 14:00 24 июня будет прекращено движение из центра на Петроградскую сторону по Троицкому мосту. Полностью мост будет закрыт с 22:50 21 июня до 08:00 22 июня, с 20:30 22 июня до 05:00 23 июня, а также с 13.30 23 июня до 13.30 24 июня.

По Дворцовой набережной от Троицкого моста к Дворцовому мосту вводится одностороннее движение с 00:00 19 июня до 05:00 25 июня.

Кроме того, с 17:30 23 июня до 05:00 24 июня для проезда будет закрыта большая часть центра Северной столицы – Невский проспект от Дворцовой площади до набережной реки Мойки, Дворцовый проезд, Миллионная улица, Гороховая улица от Малой Морской до Адмиралтейского прспекта. К 22:30 23 июня ограничения увеличатся и затронут Биржевую площадь, Биржевой мост и другие участки.

Ограничения движения могут быть введены и раньше при условии прибытия большего количества зрителей. Более подробная информация на сайте КРТИ.