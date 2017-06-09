Сбербанк восстановил работу после сбоя

Сбербанк начал работу после сбоя POS-терминалов, передает АБН со ссылкой на заявление банка.

В банке сообщают, что сбой отразился только на 10% операций с банковскими картами.

Как стало известно ранее, неполадки коснулись не только Сбербанка, но и «ВТБ-24». О проблемах сообщали те, кто пользуется картами Райффазенбанка, Юникредитбанка, Промсвязьбанка и банка «Открытие».

Аналогичный сбой в Сбербанке произошел 24 апреля. Тогда клиенты банка не могли снять наличные. Кроме того, пользователям карт не удавалось проводить безналичные платежи через терминалы. Позже банк объявил о разрешении проблемы.