В России произошел сбой платежных терминалов Сбербанка и «ВТБ 24»

Во второй половине дня в пятницу, 9 июня, произошел массовый сбой платежных терминалов Сбербанка и «ВТБ 24», сообщают Ведомости.

Также о проблемах сообщают в Райффазенбанке, Юникредитбанке, Промсвязьбанке и банке «Открытие».

Резко увеличилось количество обращений в колл-центры этих банков. Время ожидания ответа оператора сейчас составляет более 10 минут.

«Сейчас очень много обращается к нам клиентов с жалобами на проблемы с платежами, это массовой технический сбой», - подтвердили в банке «Открытие».

Аналогичный сбой в Сбербанке произошел 24 апреля. Тогда клиенты банка не могли снять наличные. Кроме того, пользователям карт не удавалось проводить безналичные платежи через терминалы. Позже банк объявил о разрешении проблемы.