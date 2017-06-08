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Защитники парка Малиновка устроят пикеты на Невском проспекте

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© Фото: vk.com/savemalinovka

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Но провести массовый митинг им не разрешают.

В Петербурге защитники парка Малиновка не намерены мириться с решением депутатов ЗакСа изменить статус территории, на котором находится парк.

"Нам остается добиваться всего своими силами. Мы продолжим свою деятельность. В защиту Малиновки 9 июня в 19.00 на Невском проспекте будут организованы одиночные пикеты",- поделилась с Piter.tv координатор инициативной группы в защиту парка Марианна Алферова. 

Решение о строительстве храма на территории  парка они назвали "унижением местных жителей". Активисты считают, что "депутаты абсолютно не рассматривают сторону жителей и делают то, что нужно им". 

Ранее в группе «ВКонтакте» защитников Малиновки появился пост о том, что им отказано в проведении массовой протестной акции. «Разъясняем про митинги в защиту Малиновки: был предупреждающий звонок из полиции, сказали, что никаких митингов нам до 12 июля не согласуют. Вызвано это распоряжением свыше - Кубок конфедерации, все должно быть тихо-мирно, решили наверху, а депутаты - подгадали))). Полиция предупреждает, это их обязанность. То есть на месяц нам заткнули рот», - пишут защитники парка.

Накануне, 7 июня, депутаты петербургского Законодательного собрания одобрили застройку парка Малиновка в Красногвардейском районе. За соответствующий пакет поправок в Генплан проголосовали 39 парламентариев.  Перевести часть парка в зону деловой застройки предложили депутаты "Единой России" Андрей Анохин, Юрий Бочков и Александр Ходосок. Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров пояснил, что на данной территории не планируется жилищное строительство.

История с возможной застройкой парка тянется еще с 2015 года, когда между ЗакСом и Смольным возник конфликт. Депутаты приняли генплан, по которому участок парка Малиновка площадью 2,1 гектара все же будет отдан служителям культа под застройку 67-метровой церковью (соответствующую поправку в документ внес Виталий Милонов).

При этом правительство в лице комиссии по образованию и вице-губернатора Игоря Албина выступило против. Позже строительство храма было отменено. После инициативы "Единой России" о застройке парка петербургские "справедливороссы" обратились к губернатору Георгию Полтавченко снова защитить Малиновку.

 

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