"Алые паруса" в 2017 году соберут более 30 тыс. выпускников

В 2017 году в праздновании "Алых парусов" примут участие порядка 31 тыс. выпускников петербургских школ и учреждений среднего профессионального образования, сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Юрий Соляников.

В этом году размеры сцены увеличат в 1,5 раза для того, чтобы театрализованное шоу было еще более красочным. Специалисты задействуют самое современное оборудование. Особое место будет отведено воздушным акробатам.

Хэдлайнером фестиваля, который состоится в ночь с 23 на 24 июня, станет группа «Мумий тролль». Кроме группы Ильи Лагутенко, на Дворцовой площади выступят Serebro, Сурганова и оркестр, Artic &Asti, Марсель, Макс Барских и Александр Панайотов. Вести праздник будут Иван Ургант и Даша Александрова.

Праздник выпускников "Алые паруса" начнется на Дворцовой площади ровно в 22:00. В 00:40 ожидается свето-пиротехническое шоу в акватории Невы.