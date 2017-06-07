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Кронштадский морской завод получил новые штрафы в связи с ремонтом «Авроры»

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© Фото: Город+

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Общая сумма всех штрафов составила 705 тыс. рублей

Петербургское УФАС России назначило новые штрафы АО «Кронштадский морской завод» (КМЗ) за исполнение госконтракта на ремонт крейсера «Аврора».

Теперь КМЗ оштрафован на 125 тыс. и 300 тыс. рублей. За это же нарушение на 15 тыс. рублей. оштрафован первый заместитель гендиректора КМЗ (ч. 2 ст.19.7.2 КоАП РФ).

Например, в рамках договора на поставку соединения рукавного авансовый платеж должен был быть перечислен в течение 10 рабочих дней, но в итоге платеж был осуществлен с задержкой в две недели.  

За размещение протоколов рассмотрения заявок на семь закупок с нарушением сроков также назначены семь штрафов по 25 тыс. рублей.

В сумме с предыдущими замечаниями, всего УФАС вынес КМЗ 10 штрафов на сумму 705 тыс. рублей. Должностным лицам предприятия назначено семь административных штрафов на общую сумму 180 тыс. рублей.

Так, ранее за представление недостоверных сведений КМЗ и его директор как должностное лицо были оштрафованы на 105 и 15 тыс. рублей.

КМЗ завершил ремонт бронепалубного крейсера «Аврора» в июле 2016 года.

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