УФАС наложил на Кронштадский морской завод штрафы в связи с ремонтом «Авроры»

Петербургский УФАС провел внеплановую проверку исполнения Кронштадским морским заводом (КМЗ) госконтракта на ремонт крейсера «Авроры». По его итогам антимонопольный орган возбудил административные дела и наложил штрафы, сообщает пресс-служба УФАС.

По представленным в УФАС документам, асфальтирование проводилось в рамках исполнения госконтракта на ремонт «Авроры». Однако, как выяснилось в ходе внеплановой проверки, работы производились в рамках исполнения госконтракта на ремонт и обслуживание судов Ленинградской военно-морской базы.

За представление недостоверных сведений КМЗ и его директор как должностное лицо - оштрафованы на 105 и 15 тыс. рублей.

Также возбуждено семь административных дел. Завод в обязательном порядке в течение трех дней должен был разместить в открытом доступе протоколы подведения итогов закупок, добавили в УФАС.

На данный момент антимонопольным органом также возбуждено и уже рассматривается дело о правомерности заключения без проведения торгов контракта между КМЗ и «ЗВО «Инновент» на поставку кондиционеров. В нем петербургский УФАС увидел признаки нарушения закона о защите конкуренции.

Информация о закупке сначала была размещена в открытом доступе на сайте госзакупок, но после рассмотрения заявок КМЗ принял решение отказаться от проведения открытой процедуры на том основании, что в контракте на поставку кондиционеров якобы содержаться сведения, содержащие гостайну.

В дальнейшем контракт был заключен с «ЗВО «Инновент» без проведения торгов.

КМЗ завершил ремонт бронепалубного крейсера «Аврора» в июле 2016 года.