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Реставрация Спаса на Крови обойдется Петербургу в 78 млн рублей

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© Фото: Nice-Places.com

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Храм не будут закрывать для посетителей.

На реставрацию храма Спаса на Крови в Петербурге будет потрачено почти 78 млн рублей. Такие выводы можно сделать из двух конкурсов на проведение работ, которые накануне, 29 мая, появились на сайте госзакупок.

Согласно первому контракту стоимостью 38,4 млн рублей, подрядчик должен за 7 месяцев выполнить реставрацию несущих металлических конструкций здания собора. При этом Спас на Крови не будет закрыт для посетителей.

Стоимость второго конкурса - 39,4 млн рублей. Его победитель должен будет обновить центральную главу здания: главки, шатер, купол и кровлю, а также водосточную систему.

Ранее стало известно, что Спас на Крови попал в первую десятку самых востребованных достопримечательностей мира, заняв там седьмое место.

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