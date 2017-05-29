Спас на Крови вошел в десятку лучших в мире достопримечательностей

Храм Спас на Крови занял шестое место в рейтинге 25 самых популярных туристических мест в мире, который составил портал о путешествиях TripAdvisor.

Первое место в списке занял храмовый комплекс Ангкор-Ват в Камбодже. Второе место, как и в прошлом году, досталось большой мечети шейха Заеда в столице ОАЭ Абу-Даби.

Спас на Крови занял шестое место, уступив одну строчку индийскому Тадж-Махалу.

«Эта церковь – просто произведение искусства. Снаружи она переливается всеми цветами радуги, а внутри от пола до потолка искусно выложена мозаикой», – говорится в сообщении на сайте TripAdvisor о петербургском храме.

Мачу-Пикчу в Перу заняла восьмое место, а Эйфелева Башня в Париже - тринадцатое. Московский Кремль в рейтинге не оказался.