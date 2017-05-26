В Петербурге 26 мая будут дожди

В пятницу, 26 мая, небо над Северной столицей будет облачным с прояснениями. Об этом говорится в ежедневном прогнозе погоды ГУ МЧС по Петербургу.

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Ожидается западный, северо-западный ветер 4-9 м/с. Температура воздуха днем будет варьироваться от +15 до +17 градусов.

Атмосферное давление ночью и утром понижалось, а днем будет мало меняться.