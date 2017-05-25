Главный синоптик Петербурга обещает дождливое лето

Лето в 2017 году будет дождливым – на это указывают не только прогнозы синоптиков, но и народная примета. Об этом нас своей странице в Facebook написал главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов.

Он рассказал, что 24 мая - это день Мокия Мокрого, и осадки в эту дату по народным приметам предвещает дождливое лето.

«Заканчивается 24 мая, Мокий Мокрый. Дождь прошел по всему Питеру. А это был реперный день, поэтому все вопросы по лету прошу снять с дальнейшей повестки», - написал накануне Колесов.

«Мокро на Мокея — жди лета еще мокрее». И кстати, в прошлом году в этот день дождя не было», - также добавил синоптик.

Ранее Колесов пообещал, что предстоящий День города в Петербурге будет холодным.