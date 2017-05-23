На День города в Петербурге ожидается похолодание

Теплые дни в Петербурге завершатся к концу рабочей недели, а выходные, по прогнозам синоптиков, будут прохладными.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил на своей странице в Facebook, что в воскресенье, 28 мая, температура воздуха не превысит 15 градусов.

«В городе уже 21-23 градуса. Уезжая на дачу в шортах и майках не забывайте где живете», – уточнил Колесов.

В пятницу, 26 мая, синоптики ожидают дождь и +11 градусов. Небольшой дождь ожидается и в День города, 27 мая. Температура воздуха в этот день составит 10 градусов тепла.