На внутреннем кольце КАД вновь 9-километровая пробка

На кольцевой автодороге (КАД) в Петербурге с утра, 25 мая, вновь образовалась 9-километровая пробка. Причина та же, что и накануне – ремонтные работы.

В этот раз КАД стоит от Рябовского шоссе до реки Оккервиль. Кроме того, 5-километровый затор от Колтушского до Рябовского шоссе есть и на внешней стороне кольца.

Водители также сообщают, что кроме ремонтников проезду мешает ДТП.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», с 17 по 30 мая ограничения введены между развязками с Таллинским и Московским шоссе внешнего кольца КАД (61-75 километры). На этот период закрыты 1 и 2 полосы, по третьей и четвертой машины едут не быстрее 50 километров в час.

Кроме того, с 18 по 28 мая проходит ремонт между развязками с Колтушским шоссе и Шафировским проспектом на внешнем кольце КАД. Перекрыты 3 и 4 полосы, а на первой и второй введены ограничения скорости.