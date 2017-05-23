КАД встал в многокилометровую пробку (ФОТО)

Многокилометровый затор во вторник, 23 мая, образовался на внешнем кольце КАД от реки Оккервиль до Шафировского проспекта. Водители стоят в пробке около 40 минут.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки", длина затора - 10,8 километров.

Свидетели сообщают, что у развязки с Шафировским проспектом произошло несколько ДТП, которые осложнили дорожную обстановку.

Фото: vk.com/spb_today

Как сообщалось ранее, с 17 по 30 мая ограничения введены между развязками с Таллинским и Московским шоссе внешнего кольца КАД (61-75 километры). На этот период закрыты 1 и 2 полосы, по третьей и четвертой машины едут не быстрее 50 километров в час.

Также с 18 по 28 мая работы ведутся между развязками с Колтушским шоссе и Шафировским проспектом на внешнем кольце КАД. Перекрыты 3 и 4 полосы, на первой и второй введены ограничения скорости.