В Петербурге к ПМЭФ-2017 усилят меры безопасности

Меры безопасности на ПМЭФ-2017 будут значительно усилены по причине недавних террористических актов, передает РИА Новости со ссылкой на губернатора Петербурга Георгия Полтавченко.

«С учетом того печального и трагического события, которое произошло в Петербурге в апреле, правительство города и правоохранительные органы, естественно, сделали соответствующие выводы», — заявил Полтавченко. При этом градоначальник заявил, что от зарубежных делегаций не поступало требований по усилению мер безопасности.



Он также отметил, что после теракта в городе введены усиленные проверки на общественном транспорте и объектах жизнеобеспечения.



«Поскольку сегодня международный терроризм угрожает всем без исключения странам мира, конечно, в связи с проведением ПМЭФ меры безопасности будут еще больше усилены. Детали рассказывать не буду. Но сейчас делается все необходимое для выявления и предотвращения возможных негативных проявлений, прежде всего террористических», — рассказал информагентству губернатор.

Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва пострадало более 100 человек, 16 человек, включая террориста-смертника, погибли.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка под названием "Катиба аль-Имам Шамиль" "Батальон Имама Шамиля"), предположительно связанная с террористами из "Аль-Каиды" (запрещена в РФ). Позже, 12 мая, расследование дела было решено продлить на четыре месяца до 3 октября 2017 года.

Накануне, 25 мая, стало известно, что задержанные в Петербурге и Москве сообщники террориста-смертника планировали расстрелять толпу из автоматов. Все задержанные 11 террористов - выходцы из Центральной Азии. Против них возбуждено уголовное дело.