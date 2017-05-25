В Петербурге 25 мая пройдут дожди

В четверг, 25 мая, в Северной столице ожидаются кратковременные дожди. Об этом говорится в ежедневном сообщении ГУ МЧС по Петербургу.

В этот день будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха днем будет варьироваться от +15 до +17 градусов. Атмосферное давление ночью и утром понижалось, а днем будет мало меняться.

Как стало известно ранее, к концу недели ожидаются похолодание и дожди.