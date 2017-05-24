«Роснефть» отменила закупку чайных ложек по 15 тыс. рублей за штуку

Компания «Роснефть» отменила закупку посуды, которая вызвала интерес политика Алексея Навального, заявил пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев.

«Как мы говорили, это закупка несостоявшаяся, на сайте вывешиваются предложения. Как я случайно узнал благодаря деятельности господина Навального, закупка отменена, так как не удалось в ходе переговоров с поставщиком снизить цену. Теперь у господина Навального есть возможность втюхать нам более дешевые и качественные вилки и столовое серебро, которое он нажил непосильным трудом», — прокомментировал отмену закупки Леонтьев.

По его словам, вполне вероятно, что компания объявит аналогичную закупку. «Все будет проводиться в рамках наших обычных процедур. Пусть Навальный следит за нашими закупками, может быть у него есть тарелочно-салфеточно-ложечное производство, он же видный у нас бизнесмен», — добавил пресс-секретарь «Роснефти».

Ранее Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального сообщил, что на сайте компании размещен протокол закупочной комиссии, в котором обозначен список закупаемых предметов.

В нем, в частности, упомянуты серебряные чайные ложечки стоимостью почти 15 тыс. рублей каждая, стаканы для воды по 11,7 тыс. рублей и икорницы по 83 тыс. рублей. Также планируется закупить 12 пледов по 124 тыс. рублей за штуку и некоторые другие предметы.

При этом Леонтьев не увидел в такой закупке ничего странного. «Неужели сам Навальный жрет руками и вытирается рукавом?» — заявил он в понедельник, 22 мая.