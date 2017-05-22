ФБК: «Роснефть» закупила ложки по 15 тыс. рублей за штуку

Компания «РН-Аэрокрафт», которая является «дочкой» «Роснефти», потратила на закупку «предметов интерьера» почти 5 млн руб. Все они предназначены для оснащения одного из вертолетов, сообщил в своем блоге основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный.

На сайте компании размещен протокол закупочной комиссии, в котором обозначен список закупаемых предметов. В нем, в частности, упомянуты серебряные чайные ложечки стоимостью почти 15 тыс. рублей каждая, стаканы для воды по 11,7 тыс. рублей и икорницы по 83 тыс. рублей.Также планируется закупить 12 пледов по 124 тыс. рублей за штуку и некоторые другие предметы.

«Они покупают это для вертолета. Ведь в самом деле нельзя же просто лететь в вертолете и не иметь с собой пледа бежевого за 124 тыс. рублей, рюмки для водки за 11 тыс. рублей и щипчиков для сахара за 29 тыс. рублей. Это же будет не полет, а просто какая-то катастрофа», — написал Навальный.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев не видит в такой закупке ничего странного.«Неужели сам Навальный жрет руками и вытирается рукавом?» — приводит его слова РБК.

«РН-Аэрокрафт» занимается эксплуатацией воздушных судов в интересах компании «Роснефть», полностью принадлежит «Роснефти» через ее «дочку» «РН-Актив». Руководителем компании является бывший пресс-секретарь мэра Москвы Юрия Лужкова Сергей Цой.