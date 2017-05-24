КАД встал в 9-километровую пробку

Утром в среду, 24 мая, на КАД скопилась пробка, длина которой составила девять километров.

Автомобильный затор образовался на внутреннем кольце от Рябовского шоссе до реки Оккервиль. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» скорость потока составила не более 5 километров в час.

Причина затрудненного движения – ремонтные работы, которые проводятся на КАД. Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», с 17 по 30 мая ограничения введены между развязками с Таллинским и Московским шоссе внешнего кольца КАД (61-75 километры). На этот период закрыты 1 и 2 полосы, по третьей и четвертой машины едут не быстрее 50 километров в час.

Также с 18 по 28 мая работы ведутся между развязками с Колтушским шоссе и Шафировским проспектом на внешнем кольце КАД. Перекрыты 3 и 4 полосы, на первой и второй введены ограничения скорости.