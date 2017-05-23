Улицу Савушкина затопило водой (ФОТО)

В Приморском районе Петербурга днем во вторник, 23 мая, труба не выдержала гидравлических испытаний и лопнула.

В пресс-службе ГУП «ТЭК» сообщают, что теплосеть прорвало у дома №117 по улице Савушкина, после чего вода залила проезжую часть. Очевидцы сообщают в социальных сетях, что некоторые автомобили по кузов едут в воде.



Фото: vk.com/spb_today

Аварийная бригада локализовала прорыв в районе 14:40, но к ремонту дефекта на трубе приступят только после завершения испытаний в Приморской котельной..

Как ранее сообщал «Санкт-петербург.ру», во вторник, 23 мая, «ТЭК СПб» проводит испытания в Приморском, Красносельском и Фрунзенском районах Северной столицы.

В Приморском районе тестированию подверглись магистральные, распределительные и внутриквартальные тепловые сети от Приморской котельной, расположенной по адресу улица Оптиков, 6. Горячее водоснабжение кратковременно отключено в более чем пятистах жилых домах