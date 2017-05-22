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В трех районах Петербурга 23 мая частично отключат водоснабжение

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© Фото: rabochy-put.ru

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Ведется испытание теплосетей.

Во вторник, 23 мая, «ТЭК СПб» проведет испытания в Приморском, Красносельском и Фрунзенском районах Северной столицы.

С понедельника, 22 мая, гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность начались в поселке Стеклянный Всеволожского района от котельной, расположенной на территории базы отдыха «Уют».

Со вторника, 23 мая, испытания начинаются на территории города. На портале ГУП «ТЭК СПб» предприятие будет ежедневно информировать граждан о зоне проведения гидравлических испытаний.

Во вторник они пройдут в Приморском, Красносельском и Фрунзенском районах. В Приморском районе тестированию подвергнутся магистральные, распределительные и внутриквартальные тепловые сети от Приморской котельной, расположенной по адресу улица Оптиков, 6. горячее водоснабжение будет кратковременно отключено более чем в пятистах жилых домах:

  • часть квартала БКА-5Б (Богатырский проспект, 3 к.1,2; Богатырский проспект, 5 к.1,2,3,4; Богатырский проспект, 7 к.3; проспект Испытателей, 6 к.1,2,3; проспект Испытателей, 8 к.1,2; Коломяжский проспект,24 лит.А; Серебристый бульвар, 15);
  • 5Г, 6, часть 7Б (ал. Поликарпова, д.1); часть 7В (Коломяжский проспект, 26; проспект Испытателей, 7 лит.А; проспект Испытателей,11 к. 1,2,1лит.А; проспект Испытателей, 13; проспект Испытателей, 15 к.1,2,3; аллея Поликарпова, 2; аллея Поликарпова,4 к.1; аллея Поликарпова, 6 к.1,2; аллея Поликарпова, 8 к1; Серебристый бульвар, 19 к.1), 8Б, Комендантская площадь, 1.
  • ЛШ-4 (улица Матроса Железняка, 57).
  • ОД-22а,б; 24а,б; 25а; 27а,б; 28а; 29а,б; 30а; 31а,б; 32а,д; 33а; 34а; 36а,б; 37а,б; 45в; 47а; 48а.
  • СПЧ- 51; 52; 53; 54; 55; 56а, б; 58; 59а, б, в; 60; 61; 61а (Савушкина, 141); 62; 63; 64; 64а (Савушкина, 126); 65, НЖ-35в; 39(а, б, в); 40(а); 57а.

В Красносельском районе испытания пройдут от 2-ой Красносельской котельной, отключены от ГВС будут 137 жилых зданий, включая кВ 1,4,5,5а,7,9,10,11 в границах улиц: улица Добровольцев, проспект Народного Ополчения, проспект Ветеранов, улица Чекистов,улица .Авангардная.

Во Фрунзенском районе испытываются сети от групповой котельной по адресу Малая Балканская улица, 39, корпус 2, в зоне отключения – один жилой дом.

В среду, 24 мая, гидравлические испытания состоятся в Невском, Выборгском, Колпинском и Пушкинском районе, в том числе – от крупной Пискаревской котельной. В четверг, 25 мая, тестирование сетей на прочность и плотность затронет шесть районов: Выборгский, Красносельский, Московский, Невский, Петроградский и Пушкинский, в том числе испытания пройдут от 8 Красносельской и 1 Московской котельных. В пятницу, 26 мая, тестирование состоится в шести районах города: Выборгском, Калининском, Красносельском, Невском, Приморском и Пушкинском - и Гатчинском районе Ленинградской области. В основном, будут испытываться тепловые сети от небольших групповых котельных.

 

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