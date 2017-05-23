Полиция Манчестера установила личность террориста-смертника

Британской полиции удалось установить личность исполнителя теракта, совершенного накануне ночью на стадионе в Манчестере. Об этом, заявляла премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Установлено, что взрыв был произведен одним человеком, который специально выбрал такое время и место, чтобы число жертв теракта и пострадавших было максимальным, передает BBC News.

По подозрению в причастности к теракту арестован 23-летний мужчина, сообщает полиция графства Большой Манчестер. Его задержали на юге города в ходе рейда.

Теракт произошел на стадионе в Манчестере на концерте американской певицы Арианы Гранде. По данным британской полиции, погибли как минимум 22 человека, в больницы доставили 59 пострадавших.

Многие посетители концерта 23-летней Арианы Гранде — несовершеннолетние, некоторые из них сразу после взрыва не могли найти взрослых.

Сообщается, что среди погибших есть дети. Имена жертв теракта не сообщаются.