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В результате взрыва на стадионе в Манчестере погибли 22 человека (ВИДЕО)

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© Фото: Peter Byrne / PA Wire / Scanpix / LETA

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Террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт.

Вечером 22 мая в Манчестере на концерте американской певицы Арианы Гранде, который проходил на крытом стадионе Manchester Arena, произошел взрыв. По данным британской полиции, погибли как минимум 22 человека, в больницы доставили 59 пострадавших.

Информация о взрыве поступила в 22:35 (00:35 по московскому времени). По словам очевидцев, звук взрыва прозвучал практически сразу после завершения концерта. По одной из версий, взрывы прогремели в фойе стадиона.

Видео: meduza.io
 

Многие посетители концерта 23-летней Арианы Гранде — несовершеннолетние, некоторые из них после взрыва не могли найти взрослых. В социальных сетях после теракта появился хэштег #MissingManchester, а пользователи стали распространять объявления о пропавших детях, с которыми не могут связаться их родные.

Сообщается, что среди погибших есть дети. Имена жертв теракта не сообщаются.

В настоящий момент известно, что теракт совершил одиночка-смертник, который пронес с собой на арену взрывное устройство, сообщает Reuters со ссылкой на полицию. Несмотря на то, что полиция считает, что нападавший действовал в одиночку, следователи выясняют, были ли у него сообщники. Кроме того, корреспондент радиостанции BBC5 в прямом эфире заявил, что полиция предполагает наличие второго взрывного устройства вблизи территории стадиона.

Террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт. Такое видео террористы разместили в соцсетях.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования премьер-министру Великобритании Терезе Мэй и заявил о готовности наращивать антитеррористическое сотрудничество с британскими партнерами, говорится в сообщении Кремля.

Российское посольство в Лондоне открыло горячую линию для находящихся в Манчестере россиян. В случае необходимости они могут позвонить по телефону +447768566868. Также горячая линия принимает сообщения о пострадавших в результате теракта. По предварительным данным, россиян среди них нет.

Manchester Arena — один из самых больших крытых стадионов Европы, который вмещает в себя 21 тыс. человек.

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